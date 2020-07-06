نجم الأهلي المصري يظهر من جديد بعد غياب 7 أشهر

المصدر: متابعات - خالد صديق

عاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري حمدي فتحي، اليوم الاثنين، للمشاركة في التدريبات الجماعية لأول مرة منذ سبعة أشهر، بعد شفائه من الإصابة التي تعرض لها خلال معسكر المنتخب المصري في أكتوبر الماضي.

وأجرى حمدي فتحي جراحة في غضروف الركبة في نوفمبر الماضي في أحد المستشفيات بألمانيا ثم خضع لبرنامج تأهيلي طويل حتى عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية اليوم.

وأوضح الأهلي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أن حمدي فتحي شارك في المران صباح اليوم على ملعب التتش، استعدادا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز والتحضير لمواجهة الوداد المغربي في قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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