لاعبو ميونيخ في «عطلة» قبل التحضير لـ «حلم لشبونة»

المصدر: برلين - د.ب.أ

بدأ لاعبو بايرن ميونيخ عطلة قصيرة، أمس، قبل انطلاق الموسم الجديد، وسط آمال عريضة في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل.

وتوّج بايرن بلقب كأس ألمانيا، مساء أول من أمس، عبر الفوز الساحق على باير ليفركوزن 4-2 في المباراة النهائية التي جرت من دون جمهور.

وحسم بايرن لقب الكأس للمرة الـ20، ونال ثنائية الدوري والكأس للمرة الـ13، بجانب فوزه باللقب المحلي الـ50 في تاريخه.

وسجّل النادي البافاري بقيادة مدربه هانسي فليك مسيرة مذهلة في طريقه نحو الفوز بلقب الدوري الألماني للمرة الثامنة على التوالي، حيث لم يتعرض الفريق لأي خسارة طوال 26 مباراة على مستوى جميع المسابقات، مُهدراً نقطتين فقط من خلال تعادله السلبي مع لايبزغ في فبراير الماضي.

ومثلما فعل الفريق عقب استئناف النشاط الكروي في ألمانيا، في مايو الماضي، عقب توقف شهرين بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، يتطلع بايرن لمباراته أمام تشيلسي الإنجليزي في إياب دور الـ16 لدوري الأبطال، بعد أن حسم مباراة الذهاب بثلاثية بيضاء، حيث يستهدف تحقيق حلم طال انتظاره من خلال البطولة المصغرة في لشبونة، والتي تجمع المتأهلين لدور الثمانية الأوروبي حتى 23 أغسطس المقبل. وحصد بايرن الثلاثية التاريخية (دوري وكأس ودوري الأبطال) في 2013 بقيادة المدرب الأسطوري يوب هاينكس، وقال رئيس مجلس إدارة النادي البافاري، كارل هاينز رومينيغه: «مازال هناك الكأس الثالثة، لدينا طموح كبير بعد الفوز بالثنائية».

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