شوبير يكشف تفاصيل اجتماع مرتضى منصور ووزير الرياضة المصري.. مفاجأة من العيار الثقيل

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

كشف رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري السابق، الإعلامي أحمد شوبير، في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت" تفاصيل إجتماع رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور مع وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، بحضور عدد من رؤساء الأندية يوم الأربعاء الماضي.

وقال شوبير: "كان هناك اجتماع بين وزير الرياضة أشرف صبحي ورئيس الزمالك مرتضى منصور، ورئيس طنطا فايز عريبي، ورئيس الاتحاد محمد مصيلحي لبحث عودة الدوري الممتاز، والمفاجأة تتمثل في موافقة الأندية الـ3 في الغرفة المغلقة على استكمال بطولة الدوري الممتاز، رغم موقفهم في وسائل الإعلام بالتحفظ على استئناف بطولة الدوري بسبب تفشي فيروس كورونا، ربما يرفضون عودة الدوري في وسائل الإعلام من أجل توجيه رسالة إلى أنديتهم بابتعادهم عن المنافسة هذا الموسم، كما يتخوف البعض من صراع الهبوط".

وكان مرتضى منصور، قد طلب مقابلة مع وزير الشباب والرياضة، وكان مصرا على عد إجراء الفحوصات معتمداً على مذكرة موقعه من 13 نادً ترفض استئناف بطولة الدوري العام خوفاً من تفشي فيروس كورونا، قبل أن يقرر نادي الزمالك إجراء فحوصات كورونا على لاعبيه تمهيداَ للعودة إلى إستئناف التدريبات.

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