فورمولا 1: انقسام بين السائقين حيال الركوع قبل السباق

المصدر: سبيلبرغ - أ ف ب

تشهد صفوف سائقي بطولة العالم للفورمولا 1 حيال حركة الركوع على ركبة واحدة دعما لمناهضة العنصرية قبل انطلاق سباق جائزة النمسا الكبرى، مع تأكيد سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو وسائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن امتناعهما عن القيام بها قبل المرحلة الأولى من بطولة العالم، والتي تأتي في ظل اتساع الحركات المناهضة للعنصرية عالميا.

وتعد الحركة إشارة دعم لحركة "بلاك لايفز ماتر" ("حياة السود مهمة") التي اكتسبت زخما متزايدا في الآونة الأخيرة، بعد مقتل المواطن الأميركي الأسود جورج فلويد إثر توقيفه من قبل شرطي أبيض في مدينة مينيابوليس.

وتنطلق البطولة اليوم بعد تأخير أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد. ويأتي السباق النمسوي بعد أسابيع من موجة عالمية واسعة من التحركات المناهضة للعنصرية التي طالت آثارها عالم الرياضة لاسيما كرة القدم.

وكتب لوكلير عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبيل انطلاق السباق على حلبة ريد بول رينغ "أؤمن ان ما يهم هي الوقائع والتصرفات في حياتنا اليومية، أكثر من اللفتات التي قد تكون مثيرة للجدل في بعض الدول".

وأضاف "لن أجثو، لكن ذلك لا يعني انني أقل التزاما من الآخرين في مكافحة العنصرية".

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