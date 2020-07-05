المدرب السابق للبرازيل وريال مدريد مصاب بفيروس كورونا

المصدر: ساو باولو - أ ف ب

أعلن فاندرلي لوكسمبورغ، المدرب السابق للمنتخب البرازيلي لكرة القدم ونادي ريال مدريد الإسباني، إصابته بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه لا يعاني من أي عوارض.

وكشف المدرب الحالي لنادي بالميراس البرازيلي، والبالغ من العمر 68 عاما، إصابته في شريط مصور بثه على تطبيق انستاغرام السبت.

وقال "خلال الفحوص التي يجريها بالميراس بشكل دوري للاعبيه وجهازه الفني، خضعت لفحص +كوفيد-19+ جاءت نتيجته إيجابية. بدأت إجراءات العزل في منزلي"، مضيفا "لا أختبر أي عوارض ولا أشعر بأي شيء، أحافظ على هدوئي من دون ألم أو أي أمر آخر، وأخضع لمتابعة من أطباء بالميراس".

وظهرت نتيجة الفحص ليل الجمعة، وعمد الفريق الطبي لبالميراس سريعا الى إبلاغ المدرب بها. ويأتي ذلك بعد خضوع لوكسمبورغو الأسبوع الماضي لعملية إزالة المرارة، قبل ان يعود الى مزاولة مهامه بعد أربعة أيام، قاد التدريب الأول يوم الجمعة أيضا.

ويعد لوكسمبورغو من أبرز الأسماء في عالم المديرين الفنيين البرازيليين. أشرف على الـ "سيليساو" بين 1998 (بعد كأس العالم) وحتى 2000، كما تولى تدريب النادي الملكي الإسباني لنحو عام بين 2004 و2005.

وهي المرة الخامسة التي يتولى فيها تدريب بالميراس الذي سبق له ان قاده الى لقب الدوري المحلي عامي 1993 و1994، ولقب ولاية ريو دي جانيرو أربع مرات آخرها في العام 2008.

الى ذلك، أكد بالميراس ان الإصابات بـ"كوفيد-19" طالت خمسة من لاعبيه وثلاثة أفراد من جهازه الفني، من دون كشف أسمائهم. وعاود فريق مدينة ساو باولو التمارين في 23 يونيو، علما بأن منافسات الدوري المحلي لا تزال معلقة بسبب فيروس كورونا.

وتعد البرازيل ثاني دول العالم تأثرا بـ"كوفيد-19" على صعيد الوفيات بعد الولايات المتحدة، وسجلت فيها أكثر من 60 ألف وفاة ونحو 1,5 مليون إصابة معلنة.

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