الاتحاد السعودي يمنع الأندية من التعامل مع أي لاعب أجنبي يرفض الاستمرار لنهاية الموسم

المصدر: متابعات - خالد صديق

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم منع أنديته من التفاوض أو إبرام عقود جديدة مع أي لاعب أجنبي يرفض تمديد عقده حتى التاريخ الجديد لنهاية الموسم الحالي من الدوري المحلي.

وبحسب الحساب الرسمي لصحيفة "الرياضية" على "تويتر"، فإن قرار اتحاد الكرة السعودي نص على إنه "إذا كان تاريخ انتهاء صلاحية العقد في تاريخ الانتهاء الأصلي لموسم 2019-2020، فسيتم تمديد صلاحية هذا العقد حتى تاريخ الانتهاء الجديد للموسم".

وأضافت الصحيفة "إذا كان تاريخ بدء العقد يتزامن مع تاريخ البدء الأصلي لموسم 2020-2021، يتم تأجيل تاريخ البدء حتى التاريخ الجديد لبداية موسم 2021".

ورفض عدد من اللاعبين الأجانب تمديد عقودهم حتى نهاية الموسم الحالي مطالبين بتوقيع عقد جديد لمدة عام على الأقل وفي مقدمتهم الأسترالي برادلي جونز حارس مرمى نادي النصر.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) منح الأندية حق تمديد العقود المنتهية حتى نهاية الموسم الحالي دون الارتباط بموعد محدد شريطة موافقة جميع الأطراف.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن استئناف منافسات الموسم الحالي من الدوري السعودي للمحترفين في الرابع من أغسطس المقبل ويستمر حتى التاسع من أيلول/سبتمبر، وذلك بعد فترة توقف طويلة بفعل أزمة فيروس كورونا المستجد.

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