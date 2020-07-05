بايرن ميونيخ يفتح باب الرحيل لألكانتارا إلى ليفربول

المصدر: برلين - أ.ف.ب

كشف الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ، كارل هاينس رومينيغه، أنهم سيسمحون للاعب وسطه الإسباني، تياغو ألكانتارا، بالرحيل هذا الصيف. وأكدت وسائل إعلام إنجليزية أن المفاوضات بدأت بين ليفربول والبايرن من أجل إتمام الصفقة.

وبات لاعب خط الوسط البالغ من العمر 29 عاماً، مدار تقارير صحافية عدة في الآونة الأخيرة، بشأن مفاوضات تجديد عقده مع النادي البافاري، الذي ينتهي في أواخر موسم 2020-2021.

وبعدما أشارت تقارير ألمانية في مايو، إلى أن اللاعب اتفق مع إدارة النادي على تجديد العقد، تبيّن في الأسابيع الماضية أن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق، وسط حديث عن «مماطلة» من اللاعب لرغبته في الانتقال إلى نادٍ آخر، قد يكون ليفربول المتوج هذا الموسم بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 30 عاماً.

وفي ما يبدو حسماً للجدل بشأن مستقبله مع النادي، كشف رومينيغه في تصريحات نشرتها صحيفة «بيلد» الألمانية: «لقد تفاوضنا معه بشكل جدي، وحققنا رغباته، لكن يبدو أنه يريد القيام بأمر جديد في المرحلة الأخيرة من مسيرته». وقالت صحيفة «ذي الصن» البريطانية إن ألكانتارا اتفق مع ليفربول على الشروط الشخصية في العقد المتوقع.

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