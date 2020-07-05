الاتحاد السعودي يبحث عن «صافرة أجنبية» لديربي الرياض

المصدر: الرياض - د.ب.أ

ذكر تقرير إخباري، أمس، أن لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم تواصل التنسيق مع الاتحادات الأوروبية، من أجل اختيار طاقم حكام أجانب، والترتيب لحضوره إلى المملكة خلال فترة عودة المنافسات في الدوري السعودي للمحترفين، أوائل أغسطس المقبل.

وذكرت صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية أن اللجنة تبحث عن حكام أجانب لإدارة مباريات مهمة ومصيرية، لعل أبرزها مباراة الديربي التي ستجمع الهلال والنصر يوم السادس من أغسطس، والأخذ بعين الاعتبار الإجراءات الاحترازية من خلال الفحص الطبي لجميع الحكام.

وينتظر أن يصل السويسري مانويل نافارو مدير دائرة التحكيم الجديد، والإسباني فرناندو تريساكو رئيس لجنة الحكام إلى الرياض، خلال أيام، للإشراف على المعسكر الإعدادي للحكام، حيث سيتم الاطلاع على كل التحضيرات والاستعدادات الخاصة ببداية المعسكر، الذي سينطلق 14 يوليو الجاري في أبها، ويشارك فيه أكثر من 45 حكماً.

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