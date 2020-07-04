رسمياً.. سانيه بقميص بايرن ميونيخ حتى 2025

المصدر: لندن -أ.ف.ب

أعلن ناديا مانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، أمس، انتقال مهاجم الأول الدولي الألماني لوروا سانيه، إلى صفوف العملاق البافاري لمدة خمسة أعوام حتى يونيو 2025. وكتب النادي الإنجليزي في حسابه على «تويتر»: «لوروا سانيه انضم إلى بايرن ميونيخ. #شكرا لك لوروا»، فيما أكد النادي البافاري، على موقعه الرسمي، أن «سانيه (24 عاماً) وقع عقداً لمدة خمسة أعوام حتى يونيو 2025، وسيبدأ التحضير للموسم المقبل في ميونيخ الأسبوع المقبل».

وقال سانيه، في تصريح للموقع الرسمي للنادي البافاري: «بايرن ميونيخ فريق رائع ذو أهداف كبيرة، وهذه الأهداف تروق لي أيضًا. أتطلع إلى التحدي الجديد، وأتلهف إلى التدرب مع الفريق. أعرف هانزي فليك منذ المنتخب الوطني تحت 21 عاماً، كانت لدينا علاقة جيدة جداً هناك. أريد الفوز بأكبر عدد ممكن من البطولات مع بايرن، ودوري أبطال أوروبا على رأس أولوياتنا».

ونجح بايرن ميونيخ في الظفر بخدمات سانيه، بعدما فشل في ذلك الصيف الماضي. ويُعد سانيه من أبرز الوجوه في كرة القدم العالمية، رغم غيابه طوال الموسم الحالي بسبب إصابة قوية. وتعرض لإصابة في ركبته بمباراة درع المجتمع الإنجليزي في أغسطس الماضي، وخاض أول 11 دقيقة هذا الموسم قبل ثمانية أيام، خلال المباراة ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي.

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