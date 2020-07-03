مانشستر سيتي يعتبر رياض محرز "فخر العرب الحقيقي" وليس محمد صلاح

المصدر: أحمد طارق-دبي

كتب الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي على حسابه الرسمي باللغة العربية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عبارة: "فخر العرب الحقيقي"، مرفقة بصورة نجم الفريق الجزائري رياض محرز، وذلك بعد الفوز العريض الذي حققه "السيتيزن" على "الريدز"، أمس الخميس، برباعية نظيفة في ملعب الاتحاد.

وشهدت التغريدة تفاعلاً كبيراً من المشجعين، حيث أبدى عشاق النجم الجزائري إعجابهم بالتعليق، في المقابل جاءت التعليقات غاضبة من محبي النجم المصري محمد صلاح الذين يعتبرون لاعبهم فخر العرب.

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