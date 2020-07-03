ابنة مالك نادٍ إسباني تشعل غضب الجمهور.. "النادي لنا نفعل به ما نريد"!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

أثارت كيم ليم ابنة الملياردير السنغافوري بيتر ليم مالك نادي فالنسيا الإسباني جمهور الفريق برسالة مستفزة لهم نشرتها على خاصية الاستوري على حسابها في "إنستغرام"، رداً على الانتقادات الواسعة لوالدها في ظل تراجع نتائج الفريق وحلوله بالمركز العاشر على لائحة ترتيب "الليغا".

وقالت كيم ليم: "بعض مشجعي فالنسيا ينتقدون ويشتمون عائلتي وأنا، لم يفهموا بعد؟ النادي لنا، ويمكننا أن نفعل به ما نريد، ولا يمكن لأحد أن يسألنا عن السبب".

وتداول عشاق "الخفافيش" الرسالة بغضب شديد ووجهوا لها انتقادات واسعة في وقت يواصل فيه فريقهم تدهوراً ملحوظاً في النتائج آخرها الحصول على أربع نقاط فقط من 18 نقطة ممكنة في ست مباريات منذ استئناف الموسم بعد توقف طويل بسبب وباء "كوفيد-19".

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