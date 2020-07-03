إنتر ميلان يحصّن مركزه الثالث بسداسية نظيفة في إيطاليا

المصدر: ميلانو - أ.ف.ب

حصّن إنتر ميلان مركزه الثالث بفوز ساحق على ضيفه بريشيا بنصف دزينة نظيفة من الأهداف، فيما نجا جاره ميلان من الخسارة بالتعادل مع سبال 2-2، أول من أمس، ضمن المرحلة الـ29 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

في المباراة الأولى سجّل الإنجليزي أشلي يونغ (5) والتشيلي أليكسيس سانشيز (20 من ركلة جزاء) ودانيلو دي أمبروسيو (45) وروبرتو غاليارديني (52) والدنماركي كريستيان اريكسن (83) وأنتونيو كاندريفا (88) الأهداف.

وهو الفوز الثالث لإنتر في أربع مباريات منذ استئناف المنافسات التي كانت معلقة بسبب فيروس كورونا المستجد، مقابل تعادل واحد، ليعزز موقعه في المركز الثالث برصيد 64 نقطة، معيداً الفارق إلى أربع نقاط بينه وبين لاتسيو الثاني، وثماني نقاط بينه وبين يوفنتوس المتصدر حامل اللقب في المواسم الثمانية الماضية.

وكان لاتسيو ويوفنتوس حققا فوزين خارج القواعد، الثلاثاء، في افتتاح المرحلة، الأول على مضيفه تورينو 2-1، والثاني على مضيفه جنوى 3-1.

وأكد الـ«نيراتسوري» تشبثه بأمل المنافسة على اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2009-2010، حين حقق لقبه الـ18.

وتراجع بريشيا إلى المركز الـ20 الأخير، بعدما تجمد رصيده عند 18 نقطة وفشل في تحقيق أي فوز في المباريات الـ14 الأخيرة، إذ خسر تسع مرات مقابل خمسة تعادلات.

وخاض إنتر المباراة بتشكيلة مغايرة عن تلك التي فازت بصعوبة على المضيف بارما (2-1)، الأحد، حيث أجرى المدرب، أنتونيو كونتي، خمسة تعديلات عليها أبرزها إبقاؤه على كاندريفا والدولي البلجيكي روميلو لوكاكو على مقاعد البدلاء.

وأشاد كونتي في تصريح لقناة «دي آي زد إن» بسانشيز، الذي أسهم بثلاثة أهداف (تمريرتان حاسمتان)، وقال «لقد أحضرناه إلى هنا بسبب مستواه، للأسف افتقدناه كخيار لفترة طويلة».

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