ساني يجتاز الفحوص في البايرن ويكمل صفقة الـ 50 مليون يورو

المصدر: برلين -د.ب.أ

ذكرت تقارير صحافية، أمس، أن الجناح الدولي، ليروي ساني، أكمل الانتقال من مانشستر سيتي الإنجليزي إلى بايرن ميونيخ، حيث اجتاز بنجاح الكشف الطبي تمهيداً للانضمام إلى صفوف بطل الدوري الألماني.

وبحسب صحيفة «بيلد» وافق مانشستر سيتي على الاستغناء عن خدمات اللاعب مقابل 50 مليون يورو (56 مليون دولار)، بعد أن رفض اللاعب تجديد عقده مع الفريق الإنجليزي. وينتهي عقد ساني مع سيتي العام المقبل، وكان قريباً من الانضمام إلى بايرن قبل 12 شهراً، لكنه تعرض لقطع في الرباط الصليبي وغاب طويلاً.

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