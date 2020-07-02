طرد موظف من عمله بسبب رياض محرز

المصدر: أحمد طارق - دبي

قررت شركة عقارية في بريطانية إقالة أحد موظفيها من منصبه، بعدما التقط صورة مع النجم الجزائري رياض محرز. وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية أن كريغ ويليس، الذي شاهد لاعب مانشستر سيتي، رياض محرز يزور المجمع السكني الجديد الذي تشرف عليه شركة "بي جيه ليفيسي غروب" طلب من اللاعب الجزائري الحصول على صورة تذكارية رغم أن كريغ من مشجعي مانشستر يونايتد.

وأوضحت أن الشركة قررت إقالة كريغ من منصبه بسبب عدم التزامه بإجراءات التباعد الاجتماعي، أثناء التقاطه الصورة مع رياض محرز، مشيرة إلى أن إدارة الشركة أبلغت الموظف بمغادرة عمله بعدما اقترب مسافة أكثر من مترين من اللاعب الجزائري. وأشارت إلى أن الموظف الذي لديه خمسة أبناء رغم تشجيعه مانشستر يونايتد، إلا أنه أكد لأصدقائه أن الحصول على صورة مع لاعب مانشستر سيتي يعد أمراً رائعاً للغاية.

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