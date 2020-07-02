بايرن ميونيخ يتعاقد مع المدافع الفرنسي كواسي

المصدر: ميونيخ - أ.ف.ب

تعاقد بايرن ميونيخ المتوّج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم للمرة الثامنة توالياً، مع المدافع الفرنسي اليافع تانغي نيانزو كواسي القادم من باريس سان جرمان الفرنسي لأربع سنوات.

وشارك كواسي الذي بلغ الـ18 من العمر في يونيو الجاري، في 13 مباراة مع سان جرمان في مختلف المسابقات، لكنه وقع عقده الاحترافي الأول مع الفريق البافاري.

وأصبح كواسي أصغر لاعب يمثل بطل فرنسا في دوري أبطال أوروبا بعمر 17 عاماً و6 أشهر و5 أيام، في مواجهة غلطة سراي التركي.

وقال المدير الرياضي لبايرن البوسني حسن صالحمدزيتش «سعداء لجلب تانغي كواسي إلى بايرن. بنظرنا هو من أبرز المواهب في أوروبا. مركزه المفضل في قلب الدفاع، لكن بمقدوره شغل مراكز أخرى». أما كواسي فقال «سعيد للعب مع بايرن، النادي الغني بتاريخه. سأعمل بجهد معه على أمل المشاركة في أكبر عدد من المباريات». وانضم كواسي إلى كتيبة من الفرنسيين في بايرن تضم كينغسلي كومان، لوكاس هرنانديز، كورنتان توليسو، بنجامان بافار ومايكل كويزانس.

بدوره، قال الألماني توماس توخل مدرب سان جرمان «لم يكن الوقت مناسباً لرحيله عن النادي، أبداً. كنا نثق به، وحصل على وقته للمشاركة. كان بمقدوره اللعب في الوسط في مركز الرقم 6 أو كقلب دفاع. كان لاعباً مهماً. لا أفهم ذلك، وأنا حزين. لكن حسناً هكذا تجري الأمور».

وُلد كواسي في باريس لوالدين عاجيين، وانتقل الى مركز التكوين في سان جرمان بعمر الـ14. اختاره الإيطالي الدولي السابق تياغو موتا قائداً لتشكيلة تحت 19 سنة مع فريق العاصمة في موسم 2018-2019، رغم صغر سنه. وما لبث أن منحه توخل فرصة المشاركة مع الفريق الأول في ديسمبر 2019.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news