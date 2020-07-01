بينيفينتو يعود إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي

المصدر: روما - أ.ف.ب

ضمن فريق بينيفينتو الذي يدربه النجم السابق لميلان ويوفنتوس فيليبو إنزاغي، العودة إلى دوري الدرجة الأولى لكرة القدم الإيطالية، للمرة الثانية في تاريخه. وفاز بينيفينتو بنتيجة 1-صفر على يوفي ستابيا ضمن منافسات الدرجة الثانية أول من أمس، ليبتعد في الصدارة بفارق 24 نقطة عن كروتوني الثاني وسيتاديلا الثالث.

ومع تبقي سبع مراحل على نهاية موسم «سيري ب»، ضمن بينيفينتو حلوله في أحد المركزين الأولين في الترتيب، والمؤهلَين مباشرة الى دوري الأضواء.

وسبق لبينيفينتو الذي يعود تأسيسه الى أواخر العقد الثاني من القرن العشرين، أن خاض غمار «سيري أ» مرة واحدة، وذلك في موسم 2017-2018. ولم يقدم الفريق آنذاك تجربة إيجابية، اذ حقق رقماً قياسياً سلبياً بأكبر عدد من الهزائم المتتالية في بداية الموسم لفريق في إحدى البطولات الوطنية الخمس الكبرى مع 14 خسارة متتالية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news