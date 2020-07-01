الأهلي المصري يعلن تجديد عقد مدربه موسماً آخر

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أعلن مدير التعاقدات بالنادي الأهلي المصري أمير توفيق أمس، توقيع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، السويسري رينيه فايلر، عقداً جديداً مع النادي ينتهي بنهاية 2020/‏‏2021، وأنه تقررت عودته إلى القاهرة الاثنين المقبل لمواصلة مهامه مع الفريق.

وقال أمير توفيق في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي الأهلي إن «هذه كانت رغبة فايلر منذ البداية، وأكد عليها أكثر من مرة لكنه أرجأ تنفيذها لحين تقييم موقف مواجهة العالم لأزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)».

وقال إنه كان قد تأجل حسم التجديد تقديراً للظروف الخاصة بأسرة المدرب والتي لم تكن متواجدة معه بالقاهرة طوال التوقف التي استمرت أكثر من ثلاثة أشهر، وتمكن المدرب من السفر بعدها إلى سويسرا والالتقاء بزوجته وأبنائه للاتفاق معهم على الفتره المقبلة.

وقال إن القرارات التي اتخذتها الدولة أخيراً، وأكدت على أن الوضع في مصر أفضل ويسير في الاتجاه الصحيح، شجعته على التجديد.

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