رسمياً.. تأجيل كأس أمم إفريقيا إلى يناير 2022 والحسم في مصير دوري الأبطال

المصدر: أحمد طارق-دبي

قررت اللجنة التنفيذية في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشكل رسمي، تأجيل نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة، والمقرر لها أن تقام الكاميرون، وذلك إلى يناير 2022 بدلًا من الشهر نفسه في العام المقبل 2021.

وجاء القرار في أعقاب اجتماع للجنة التنفيذية لـ"الكاف" اليوم، حيث قررت أيضا مؤتمر صحافي، إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين في يناير من عام 2021.

في المقابل حسم الـ"كاف" في مصير مستقبل دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية هذا الموسم، بعدما قرر إقامة نصف النهائي من مباراة واحدة بدلاً من مباراتي ذهاب وإياب، إذ ستقام مباريات دوري الأبطال والنهائي في الكاميرون، بينما ستقام مباريات كأس الاتحاد في المغرب، وذلك في سبتمبر المقبل.

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