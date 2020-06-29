مدرب مصري حزن على وفاة عمته بكورونا.. فرحل بعدها بـ 5 أيام !

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

فجعت الكرة المصرية فجر اليوم الإثنين، بوفاة مدرب فريق عثمانون أحد فرق القسم الثالث ولاعب نادي طنطا السابق محمد علوش، متأثراً بفيروس كورونا.

وعلمت "الإمارات اليوم" من أصدقاء مقربون للمدرب علوش أن "حالته الصحية تدهورت بشكل كبير لدى إصابته بالفيروس"، موضحين أنه "تأثر كثيراً بوفاة عمته بفيروس كورونا أيضاً فحزن عليها كثيراً خصوصاً أنها قامت بتربيته، وقد ساهمت الحالة النفسة السيئة في تدهور صحته حتى فارق الحياة بعد رحيلها بخمسة أيام".

وتم إعلان دفن جثمان اللاعب عقب صلاة ظهر الاثنين بقرية القرشية التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية.

وكان علوش قد تولى قيادة فريق عثمانون طنطا، وأندية عدة مثل مطروح، كما انه كان أحد أفضل الموهوبين في فريق الكرة بنادي طنطا عندما كان لاعباً.

وعقب إعلان وفاة علوش، حرص عدد كبير من نجوم كرة القدم على تقديم واجب العزاء في علوش عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ومنهم عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق أحمد مجاهد الذي كتب على صفحته على موقع التواصل "فيس بوك": "لا حول ولا قوة الا بالله.. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك لمحزونون..خبر صادم لكل ابناء اللعبة فى الاقاليم وفاة محمد علوش.. عرفته لاعبا فى فريق المالية ثم دمنهور وأنا مع الحامول ثم لعب بعدها للجيش وغيره من الفرق وبعد ذلك مدربا للكثير من الأندية وفى رحلتى الأخيرة فى السعودية كانت سيرته حاضرة مع الأخ يحيى كريم عضو الاتحاد العراقى السابق وكيف أنه ترك بصمة فى التدريب فى العراق وأخرها مع نادى السماوة وكنت على تواصل معه بعد العودة ربنا يغفر لك ويرحمك يا محمد يا حبيبي".

يذكر أن كرة القدم العربية فقدت عدداً من الرياضيين الذين تأثروا بفيروس كورونا آخرهم نجم كرة القدم العراقية أحمد راضي الذي وافته المنية بفيروس كورونا.

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