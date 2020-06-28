سيميوني يحقق رقماً تاريخياً مع أتلتيكو مدريد

المصدر: جوني جبور-دبي

حفر المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، أسمه في السجلات التاريخية لنادي أتلتيكو مدريد، بعد أن منحه انتصار فريقه أمس على حساب ديبورتيفو آلافيس بنتيجة هدفين لهدف واحد في مباراة أقيمت لحساب الجولة 32 من عمر "الليغا"، بأن يصبح المدرب الأكثر تحقيقاً للفوز بتاريخ النادي المدريدي ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني، والارتقاء إلى الفوز رقم 195 على مدار 320 مباراة تولى خلالها الإدارة الفنية للفريق، متخطياً بذلك المدرب الراحل خوسيه لويس أراغونيس الذي كان قد حقق مع "أتلتيكو" 194 انتصاراً على مدار 407 مباراة.

وتولى سيميوني دفة تدريب فريق "أتلتيكو مدريد" في ديسمبر من عام 2011، واستهل مسيرته قبل نحو ثمانية مواسم ونصف بتعادل سلبي أمام "مالاغا"، ومنذ ذلك التاريخ بدأ المدرب الأرجنتيني مشواره نحو الأرقام القياسية بتاريخ النادي، ومن بينها المدرب الأكثر حصداً للألقاب، والتي جاءت في سبعة بطولات محلية وقارية، بواقع لقب وحيد في الدوري الإسباني في موسم 2013-2014، ومثله في كل من كأس الملك موسم (2012-2013)، وكأس السوبر الإسباني لعام 2014، يقابلها قارياً الفوز بالدوري الأوروبي في مناسبتين 2012 و2018، وأكملها في ذات النسختين بإضافة كأس السوبر الأوروبي.

وعلى الطرف الأخر، اكتفى المدرب الإسباني الراحل أراغونيس خلال مسيرته مع أتلتيكو مدريد، بحصد ستة ألقاب، بواقع لقب قاري ممثلاً بكاس "الإنتركونتيننتال" عام 1975، و5 ألقاب محلية، بواقع لقب في "الليغا"، و3 في كاس الملك، ولقب في كاس السوبر الإسباني.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news