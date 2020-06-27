إصابة مدرب الأرجنتين بطل مونديال 1986 بفيروس كورونا

المصدر: بوينوس ايرس - أ ف ب

أصيب كارلوس بيلاردو، مدرب منتخب الارجنتين الفائز بمونديال 1986 في كرة القدم، بفيروس كورونا المستجد بحسب ما أعلنت وسائل إعلام محلية.

ويعيش بيلاردو (82 عاما) الذي يعاني من اضطراب دماغي، في دار رعاية حيث اصيب ايضا عشرة اشخاص آخرين بفيروس "كوفيد-19".

وتلقى بيلاردو دعما معنويا من نادي استوديانتيس لا بلاتا الذي حمل ألوانه كلاعب ومدرب. كتب النادي الجمعة على تويتر "نحن معك في هذه المباراة كارلوس!".

ونُقل بيلاردو الى العناية المركزة في تموز/يوليو 2019 بعد إصابته بمتلازمة حكيم-آدامز.

ومنذ خروجه من المستشفى، يعيش في أحد دور الرعاية في منطقة ألماغرو في العاصمة.

أشرف على المنتخب الوطني بين 1982 و1990، وأحرز لقب مونديال المكسيك مع الأسطورة دييغو مارادونا، ثم قاد بلاده الى المباراة النهائية في مونديال 1990 عندما خسر أمام ألمانيا الغربية بركلة جزاء في النهائي.

وسُجّلت نحو 1200 وفاة في الأرجنتين من أصل أكثر من 55 ألف إصابة بكورونا.

وأعلن الرئيس البرتو فرنانديس الجمعة تشديد اجراءات الاغلاق في العاصمة بوينوس أيرس والمنطقة المحيطة بها مع تزايد عدد الاصابات.

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