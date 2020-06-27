زيدان: سأتقاعد في وقت مبكر

المصدر: مدريد - د ب أ

قال الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، إنه لا يعتزم الاستمرار في العمل كمدرب حتى بلوغ سن التقاعد.

وقال نجم المنتخب الفرنسي السابق، الحائز مع منتخب بلاده بطولة كأس العالم عام 1998، أمام صحافيين في مدريد اليوم السبت: "لن أظل مدربا لمدة 20 عاما، وسأتقاعد في وقت مبكر".

وأضاف زيدان (48 عاما):" الحال بالنسبة لي على هذا النحو، لا أخطط لشيء، وتسير الأمور معي يوما بيوم... إلى متى؟ لا أدري".

يذكر أن ريال مدريد استطاع استعادة صدارة ترتيب جدول الدوري الإسباني من غريمه التقليدي برشلونة حيث تساوى الناديان في رصيد النقاط، لكن النادي الملكي تفوق بفضل المواجهات المباشرة بينه وبين النادي الكتالوني.

ورأى زيدان، الذي فاز مع الديوك الفرنسية ببطولة أوروبا 2000، أن تفكيره "استمر كلاعب كرة، فقد كنت كذلك على مدار 18 عاما وعندما سألوني عما إذا كنت سأصبح مدربا، قلت لا، فهو أمر ينهك المرء".

وأعرب زيدان عن رضاه عن مهمته الحالية، وقال " حالفني الحظ لأدرب اللاعبين الأفضل وأنا استمتع بهذا، وتعجبني المباريات، لكن التدريب يعجبني أكثر، فهو الذروة".

وقبل المباراة الأخيرة أمام اسبانيول، الذي يتذيل جدول الدوري الإسباني، مساء غد الأحد، حذر زيدان من التقليل من شأن الخصم وقال: "هي مباراة لأول الجدول أمام الأخير, لكن ليس لهذا أي معنى، فأنتم ستقاتلون من أجل الحصول على النقاط الثلاثة على أرض الخصم".

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