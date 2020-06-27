الأرجنتيني كارولس تيفيز يتبرع براتبه لمتضرري "كورونا"

المصدر: جوني جبور-دبي

أكد الدولي الأرجنتيني ومهاجم فريق بوكا جونيورز، كارلوس تيفيز، عزمه على تجديد عقده مع فريقه الحالي، الذي ينتهي في 30 يونيو الجاري، على أن يتبرع براتبه لمساعدة الأشخاص الذي يعانون من تبعات جائحة فيروس "كورونا المستجد".

وقال تيفيز في حديثٍ لإذاعة "لا ريد" الأرجنتينية: "سأتبرع بما اتقاضاه من الراتب المقبل للناس الذين يحتاجون لعلاج، خاصةً في الأحياء الشعبية"، مضيفاً "لا أريد نقوداً، أو أن تذهب إلى مكان ما، وسأهبها لمؤسسة غير هادفة للربح".

وتابع: "قررت وأسرتي التبرع بكامل عقدي مع البوكا، وبعدها سأدرس وضعي، وكيف تسير الأمور، ويبدو الأمر جيداً بالنسبة لي وللنادي في محاولة التخفيف عن الناس في مثل هذه الأوقات التي نمر بها، ولدي رغبة في المواصلة، وأتمنى الحصول على فرصة أخرى لخوض بطولة كأس ليبرتادوريس".

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