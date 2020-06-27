الـ «بوندسليغا» تكسب «رهان كورونا» بتتويج البايرن اليوم

المصدر: برلين ■أ.ف.ب

يقوم رئيس رابطة الدوري الألماني لكرة القدم الـ(بوندسليغا)، كريستيان سيفرت، اليوم، بتسليم درع الدوري إلى بايرن ميونيخ، الذي توج بطلاً للمرة الثامنة توالياً. وبهذا تكون الـ«دي إف إل» كسبت الرهان الشجاع، الذي اتخذته مطلع مايو باستئناف الدوري، في خطوة كانت حينها بمثابة القفز في المجهول.

وخاضت الرابطة معركة على جبهتين: الأولى تتعلق بالأمن الصحي، والثانية بالرأي العام الذي كان ممانعاً بعض الشيء استئناف النشاط وراء أبواب موصدة، لكن لسان حال سيفرت كان دائماً: «لا نملك أي خيار سوى الكفاح من أجل العودة بسرعة».

ولاشك في أن العزيمة القوية للرابطة، وتضامن أسرة كرة القدم الألمانية، أسهما بنجاح هذا الرهان.

وعاود الدوري الألماني نشاطه في 16 مايو، وسيسدل الستار على منافساته اليوم. وخلافاً لما جرى في فرنسا، فإن الأندية الـ36، التي تتألف منها الدرجتان الأولى والثانية، كانت يداً واحدة. يقول سيفرت: «حصلنا على الدعم الكامل من جميع الأندية الكبرى، ونجحنا في الوصول إلى بر الأمان».

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