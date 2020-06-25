نجم برشلونة يوافق على الرحيل إلى يوفنتوس مقابل راتب كبير

المصدر: حميد نعمان - دبي

قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية في عددها أمس أن نجم الفريق الكاتالوني، البرازيلي أرتور ميلو، وافق على الانتقال إلى يوفنتوس بعد أن تم الاتفاق بين الطرفين على منحه راتبا أكبر من الـ3 ملايين يورو التي يحصل عليها حاليا من فريقه برشلونة. وكانت المفاوضات بين الطرفين قد تعثرت أمس، لكن الخبر السعيد للطرفين جاء اليوم بإعلان أرتور موافقته على الرحيل، بعد موسمين مع برشلونة، حين قدم إليه من غريميو البرازيلي.

وسيوقع أرتور رسميا ليوفنتوس لخمس مواسم، وبراتب كبير أكثر من ضعف ما كان يحصل عليه في برشلونة، حيث سيصل إلى 7 ملايين يورو في السنة.

ومن المتوقع أن تسمح هذه الصفقة التي قدرتها "ماركا" بـ70 مليون يورو، لبرشلونة بتسريع الانتقال في الاتجاه المعاكس للبوسني ميراليم بيانيتش من يوفنتوس إلى برشلونة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news