رد غريب من محمد صلاح عن مباراة السيتي وتشلسي

المصدر: أحمد طارق - دبي

كشف النجم المصري محمد صلاح، عن أنه لن يتابع مباراة مانشستر سيتي مع تشلسي في الدوري الإنجليزي، رغم التأثير المباشر للمباراة على تتويج ليفربول بلقب الدوري.

وقال صلاح لقناة (سكاي سبورتس) إنه سيكتفي بمعرفة النتيجة، للمباراة التي ستقام اليوم، بينما سيكون في ذلك الوقت يلعب مع ابنته مكة. وأعرب هداف "الريدز" عن ارتياحه بعدما قدم الفريق عرضا مميزا ليفوز على ضيفه كريستال بالاس 4-0، إذ سجل صلاح الهدف الثاني في اللقاء، ليساهم في ابتعاد ليفربول بالصدارة بفارق 23 نقطة عن مانشستر سيتي، الذي يخوض مباراة صعبة أمام تشلسي، وفي حال فشل في الفوز بها، سيضمن ليفربول إحراز أول لقب في الدوري له منذ 1990.

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