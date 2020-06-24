الأزمات تتواصل في الدوري المصري.. 4 حالات كورونا بنادي إنبي

المصدر: أحمد طارق-دبي

كشف نادي إنبي المصري عن ظهور أربع حالات مصابة بفيروس كورونا في الفريق بعد إجراء المسحة الطبية التي يتم عملها لجميع أندية الدوري المحلي، ليرتفع عدد المصابين إلى 10 لاعبين.



وقال إنبي في في بيان رسمي: "عملا بمبدأ الشفافية، يوجد أربع حالات مصابة بفيروس كورونا بالفريق الأول وتم اكتشافها بعد إجراء المسحة الأولى وبدون ظهور أعراض".



وأضاف: "الحالة الأولى لأحد العمال، والثانية لأحد أفراد الجهاز المعاون، بينما الحالتين الثالثة والرابعة للاعبين بالفريق".



وتابع "بين حالتي اللاعبين، ناشئ منضم للفريق الأول، وسيتم إجراء مسحة أخرى يوم السبت المقبل قبل المران المتوقع له الأسبوع المقبل".



وختم: "يرجى عدم السعي وراء معرفة الأسماء حرصا على مشاعر اللاعبين وأسرهم بناء على طلبهم".

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