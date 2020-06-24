تعرف إلى مصارعة الجودو التي أصبحت وزيرة لرياضة النخبة في الجزائر

المصدر: جوني جبور-دبي

عين رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، أمس الثلاثاء، لاعبة المنتخب السابقة في منافسات الجودو، سليم سواكري، في منصب وزيرة منتدبة، مكلفة برياضة النخبة.

وتمتلك الوزيرة الجديدة المولودة في السادس من ديسمبر عام 1974، سجلاً دولياً سابقاً في رياضة الجودو، وحصد العديد من الألقاب القارية في مسيرتها الاحترافية التي امتدت بين عامي 1992 و2008، وتوجت 15 مرة كبطلة للجزائر، كما نالت المركز الخامس عالمياً في دورة الألعاب الأولمبية في أثنيا 2004.

وتخلف سواكري، في هذا المنصب، العداء الجزائري السابق نور الدين مرسلي، الذي شغل المنصب ذاته مطلع العام الحالي.

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