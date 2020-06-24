الكشف عن موقف محمد صلاح من لقاء كريستال بالاس.. وضربة موجعة لليفربول

المصدر: حميد نعمان - دبي

ذكرت مختلف وسائل الإعلام الإنجليزية اليوم أن مدرب فريق ليفربول، الألماني يورغن كلوب حصل على دفعة معنوية كبيرة بعد أن بات نجمي الفريق، محمد صلاح، واندي روبيرتسون جاهزين للمشاركة في لقاء اليوم أمام كريستال بالاس، وتعويض خيبة التعادل الأخير أمام إيفرتون.

وغاب اللاعبين عن كثير من الحصص التدريبية، وعن المشاركة في المباراة الاخيرة بسبب الإصابة، لكن وضعهم البدني تحسن كثيرا والتحقا بالتدريب الجماعي بانتظار قرار المدرب في الدفع بهما في لقاء اليوم.

وقال كلوب في المؤتمر الصحافي حين سئل عن صلاح: لقد تدرب بشكل طبيعي جدا، ولا يعاني أي مشاكل تذكر، وسيكون جاهزا للقاء، والأمر نفسه لروبيرتسون. في المقابل تعرض الفريق لموقف صعب، بعد تأكد غياب نجميه، جيمس ميلنر، وكذلك جويل ماتيب عن المباراة، عقب تعرضهما للإصابة في اللقاء الاخير. وأكد كلوب رسميا غيابهما عن مباراة كريستال بالاس، بدون الحديث عن تفاصيل الإصابة.

يذكر أن ليفربول يتقدم في صدارة الدوري عن ملاحقه مان سيتي بفارق 25 نقطة، ويحتاج إلى خمس نقاط فقط لحسم اللقب الغائب منذ 30 عاما، حيث يتوجب عليه الفوز اليوم، وانتظار خسارة سيتي من تشلسي غدا لإعلان نفسه بطلا.

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