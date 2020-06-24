ميسي ينجو من الطرد للمرة الثانية في ليلة صناعته الهدف 250

المصدر: جوني جبور-دبي

كشف موقع "غيف مي سبورت" الإسباني، عن ظهور نجم الكرة الأرجنتينية وقائد فريق برشلونة، ليونيل ميسي، في لقطة مثيرة للجدل خلال لقاء فريقه أمس الثلاثاء أمام منافسه أتلتيك بلباو، في المباراة التي فاز بها برشلونة بنتيجة هدف دون رد، بعد أن تجاهل حكم المباراة إشهار البطاقة الحمراء في وجهه، في سيناريو يكرره "البرغوث" للمباراة الثانية على التوالي في الدوري الإسباني.

وقال الموقع: "رغم استمرار تألق ميسي، وبلوغه رقماً استثنائياً جديداً في مسيرته بالارتقاء إلى الرقم 250 على صعيد صناعة الأهداف، عقب تمريرة حاسمة لزميله الكرواتي إيفان اكيتيش صاحب هدف الفوز لبرشلونة على بيلباو في اللقاء الذي أقيم أمس لحساب الجولة 31 من الدوري الإسباني، إلا أن (البرغوث)، ينجو للمباراة الثانية من فخ البطاقة الحمراء، عقب دخوله في الجولة الماضية في مشادة عنيفة مع دييغو كارلوس مدافع فريق إشبيلية، ومن ثم الاعتداء عليه، في لقطة لم يتلقى خلالها أي بطاقة من حكم اللقاء، قبل أن يعاود ميسي في لقاء بلباو، التدخل بشكل عنيف على قدم المدافع يراز ألفاريز ومن دون كرة في الدقيقة 69، في لقطة أثارت حفيظة لاعبي بيلباو ومطالبتهم الحكم بإشهار البطاقة الحمراء في وجه الأرجنتيني، إلا أن الحكم أمر باستئناف اللعب".

ويذكر أن ميسي فشل وللمرة الثانية في زيارة الشباك، ليواصل البحث عن تسجيل الهدف 700 في تاريخه.

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