تثبيت الحكم على مسؤولين سابقين في "فيفا" من محكمة أميركية

المصدر: وكالات

أكدت محكمة استئناف أميركية في مانهاتن أمس إدانة مسؤولين سابقين في الاتحاد الأميركي الجنوبي لكرة القدم، وهما البارغوياني خوان أنخل نابوت والبرازيلي جوزيه ماريا مارين، وذلك في اطار فضيحة "فيفاغايت" التي ضربت الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

وحُكم على نابوت، رئيس الاتحاد الأميركي الجنوبي السابق البالغ من العمر 62 عاما، بالسجن تسعة أعوام في نهاية أغسطس 2018 لتلقيه ملايين الدولارات من رشى دفعتها شركات التسويق الرياضي مقابل حقوق البث التلفزيوني والترويج للبطولات القارية، بما في ذلك كوبا أميركا وكوبا ليبرتادوريس.

وغرم نابوت، نائب رئيس الفيفا سابقا، بمليون دولار وإجباره على إعادة 3,3 مليون دولار من الرشى في إطار فضيحة الفساد الضخمة داخل الاتحاد الدولي، والتي حبس على إثرها أيضا الرئيس السابق للاتحاد البرازيلي جوزيه ماريا مارين أربعة أعوام.

ونابوت هو واحد من سبعة مسؤولين في الفيفا أوقفتهم السلطات السويسرية في أحد الفنادق الفخمة في مدينة زيوريخ في 27 مايو 2015، وواحد من مسؤولين اثنين فقط (مع جوزيه ماريا مارين) تمت إدانتهما في محاكمة، في سلسلة الفضائح التي هزت أعلى هيئة كروية عالمية وأدت الى الإطاحة برؤوس كبيرة فيها، لاسيما رئيسها السابق السويسري جوزيف بلاتر. وأوقف الفيفا مارين مدى الحياة أيضا في أبريل 2019.

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