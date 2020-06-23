7 أساطير عرب عادوا إلى الواجهة في زمن «كورونا».. بينهم الطلياني

المصدر: جوني جبور - دبي

شهدت الأوساط العربية أخيراً تفاعلاً كبيراً من الجمهور مع مبادرات واستفتاءات على مواقع التواصل الاجتماعي في ظل توقف النشاط الرياضي، جراء الإجراءات الاحترازية المتبعة في أغلب دول العالم للحد من انتشار فيروس «كورونا»، وسلطت الجماهير الضوء على أهم أسماء وأساطير الكرة العربية، وأعادتهم إلى واجهة الأحداث بعد أن برعوا على مر التاريخ في هز الشباك، فضلاً عن تألقهم وقيادتهم لمنتخبات بلادهم إلى تحقيق إنجازات لافتة وغير مسبوقة.

«الإمارات اليوم»، ترصد سبعة أساطير وهدافين للكرة العربية، تألقوا محلياً وإقليمياً ونالوا تقديرهم الجماهيري المستحق خلال زمن «كورونا»، على النحو التالي:

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