الأهلي المصري يعلن أن نتائج فحوص كورونا للاعبيه سلبية

المصدر: القاهرة - د ب أ

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري اليوم الاثنين أن جميع نتائج فحوص فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي أجريت أمس الأحد للاعبي الفريق الأول لكرة القدم وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية وللعاملين بالنادي، جاءت سلبية بنسبة 100 %.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي الأهلي: "جرى التواصل مع الشركة الطبية التي قامت أمس بإجراء مسحة كورونا على لاعبي الفريق والجهاز الفني والإداري والطبي والعاملين وجاءت جميع العينات داخل الأهلي سلبية تماما."

وأضاف أن هناك اهتمام بالغ بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع داخل الأهلي.

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