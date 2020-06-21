نجم «الفورمولا1» السابق في العناية المركزة بسبب «شاحنة»

المصدر: روما - أ.ف.ب

يرقد الإيطالي أليكس زاناردي، نجم الفورمولا واحد، وبطل سلسلة «كارت» السابق، الذي بترت ساقاه في حادث سباق سيارات قبل نحو 20 سنة، قبل أن يصبح بطلاً بارالمبياً مرموقاً، في المستشفى في «حالة خطرة للغاية»، بعد اصطدامه، أول من أمس، بشاحنة أثناء مشاركته في سباق درّاجات للدفع اليدوي في إيطاليا. وكان زاناردي يشارك في إحدى مراحل سباق البدل «أوبييتفو تريكولوري» في توسكانا، عندما فقد السيطرة على درّاجته على منعطف حاد وعبر إلى مسار شاحنة كبيرة بالقرب من مونتالتشينو. ونُقل ابن الـ53 جواً الى العناية المركزة بمستشفى قريب من سيينا، حيث خضع لجراحة طارئة في رأسه ووجهه، قبل نقله إلى العناية المركّزة.

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