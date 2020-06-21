نجم برشلونة البرازيلي كوتينيو معروض على إيفرتون

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن النجم البرازيلي ولاعب فريق برشلونة فيليب كوتينيو معروض بنظام الإعارة لموسم واحد على فريق إيفرتون، الذي يقوده المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي. وقالت الصحيفة إن نادي برشلونة عرض اللاعب على إيفرتون مع تحمل ثلث راتبه، ويريد برشلونة التخلص من عبء اللاعب الذي كلفه 160 مليون يورو، حين وقع له قادماً من ليفربول في 2018، وأمضى الموسم الحالي معاراً لبايرن ميونيخ مقابل ثمانية ملايين يورو.

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