مرتضى منصور يهاجم حسن شحاتة: "ابنك كريم أخطأ في حقنا"

المصدر: أحمد طارق-دبي

كشف رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، أن مدرب منتخب مصر السابق، حسن شحاتة رفض إجراء مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة الزمالك من أجل الاحتفال بعيد ميلاده الـ 73.



وقال منصور في تصريحات لقناة الزمالك إنه أمر بإقامة احتفالية كبيرة لحسن شحاتة بسبب حلول عيد ميلاده، وعندما حاول فريق الإعداد إجراء مداخلة هاتفية معه، رفض.

وأضاف منصور: "مثلما نقدرك يجب عليك أن تقدرنا، فقناة الزمالك ليس ملكًا لمرتضى منصور بل ملك لأبنائه"، وتابع: "نجلك كريم هو من أخطأ في حقنا، ولم نتجاوز في حقه".

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