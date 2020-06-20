إصابات جديدة بكورونا تهدد عودة النشاط الرياضي في أميركا

المصدر: وكالات

تراجعت الآمال بقرب عودة النشاط الرياضي في الولايات المتحدة إلى سابق عهده بسبب ظهور حالات إصابة جديدة بالفيروس كوفيد-19 في أكثر من مجال ما تسبب في إغلاق عدد من المنشآت الرياضية.

وأمس الجمعة أعلنت رابطة لاعبي الغولف المحترفين إصابة اللاعب الأميركي نيك واتني بالعدوى وهي أول إصابة مؤكدة بالنسبة للرابطة ليستبعد على أثرها واتني من بطولة ار.بي.سي هيريتدج في ساوث كارولاينا قبل انطلاق الجولة الثانية.

وبدأت الرابطة نشاطها في الأسبوع الماضي فقط بعد توقف استمر ثلاثة أشهر بسبب ظهور العدوى حول العالم.

وخلال 24 ساعة فقط تأكدت حالات إصابة بالفيروس في صفوف بطولات كرة القدم والبيسبول وكرة القدم الأميركية وهوكي الجليد بينما كانت هذه الرياضات تفكر في احتمالات استئناف نشاطها من جديد بعد التوقف الطويل الذي فرضته الأزمة الصحية.

وتجري هذه الرياضات فحوصا مكثفة على لاعبيها حتى هؤلاء الذين لم تظهر عليهم أي أعراض.

وجات هذه التطورات بعد أن شكك المسؤول الطبي الأميركي البارز الطبيب أنطوني فاوتشي يوم الخميس في إمكانية عودة مباريات دوري كرة القدم الأمريكية هذا الموسم.

وتهتم رابطتا الدوري الأمريكي للسلة ودوري كرة القدم بصفة خاصة بهذه التطورات بعد أن ظهرت معظم الحالات في ولاية فلوريدا حيث أعلنت البطولتان عن خطط لاستئناف نشاطهما في مدينة أورلاندو بالولاية.

ومن المقرر استئناف مباريات دوري كرة القدم في الثامن من يوليو المقبل في شكل دورة على غرار نهائيات كأس العام تشمل جميع الأندية وعددها 26 فريقا.

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