القضاء الإسباني يرفض شكوى نيمار ضد برشلونة

المصدر: برشلونة ■أ.ف.ب

رفض القضاء الإسباني، أمس، مطالبة البرازيلي نيمار فريقه السابق برشلونة بدفع 43.6 مليون يورو كمكافأة لم يستلمها على تمديد عقده، بعد انتقاله الى ناديه الحالي باريس سان جرمان الفرنسي في 2017، وألزمه بدفع تعويض للنادي بقيمة 6.7 ملايين يورو (7.53 ملايين دولار أميركي). وبتفعيل بند فسخ عقده مع فريقه الكاتالوني السابق «لم يحق لنيمار تقاضي المبلغ» الذي طلبه و«يتعين عليه تسديد الزيادة الإضافية لمكافأة التمديد، لأنه وضع حداً لعقده دون مسوغ». وكان نيمار قد طلب في 2017 تفعيل الشرط الجزائي لفسخ التعاقد معه على الرغم من معارضة برشلونة، لتكون صفقة انتقاله الأغلى في تاريخ كرة القدم (222 مليون يورو).

وتقدم نيمار (28 عاماً) بدعوى بحق برشلونة للمطالبة بعلاوة تبلغ 64.4 مليون يورو، تم التفاوض عليها عام 2016 مقابل تمديد عقده حتى 2021.

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