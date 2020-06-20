تورينو وبارما يدشنان عودة الدوري الإيطالي

المصدر: روما ■أ.ف.ب

يعاود الدوري الإيطالي لكرة القدم نشاطه اعتباراً من اليوم بمباريات مؤجلة من المرحلة الخامسة والعشرين، قبل أن يستأنف يوفنتوس ولاتسيو صراعهما على اللقب هذا الأسبوع.

ويقص تورينو وبارما اليوم مساء شريط عودة «سيري أ» خلف أبواب موصدة ثم يتبعهما هيلاس فيرونا وكالياري، قبل أن تتجه الأنظار غداً الى الصراع على المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل حين يتواجه أتالانتا الرابع مع ضيفه ساسوولو، وإنتر ميلان الثالث مع ضيفه سمبدوريا، وذلك في أربع مباريات تأجلت من المرحلة الخامسة والعشرين لأن المدن المضيفة لها كانت بؤرة التفشي الأولى لفيروس «كوفيد-19» في البلاد. وبعد الانتهاء من المباريات الأربع المؤجلة، سيتبقى لكل الفرق 12 مباراة حتى نهاية الموسم الذي يبدو فيه الصراع على أوجه بين يوفنتوس ولاتسيو، إذ لا يفصل بينهما سوى نقطة واحدة.

ويستأنف يوفنتوس مسعاه لإحراز اللقب للموسم التاسع توالياً الإثنين من ملعب بولونيا، فيما يخوض لاتسيو اختباراً أصعب بكثير في ضيافة أتالانتا الذي يحتل المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال بفارق ثلاث نقاط أمام قطب العاصمة الآخر روما.

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