مفاجأة.. انقطاع "كهربا" عن الأهلي المصري

المصدر: متابعات - محمد الحتو

يتجه النادي الأهلي المصري إلى التخلي عن خدمات لاعبه المثير للجدل محمود كهربا الموسم المقبل في ظل عدم رضا المدرب السويسري رينيه فايلر عن مستوى اللاعب القادم من الغريم التقليدي الزمالك هذا الموسم، إذ لا يرى فيه لاعباً يستحق مكاناً في تشكيلة الأهلي.

وأفادت صحيفة "الجمهورية" المصرية، الجمعة، بأن "لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح قررت وفي سرية تامة إعارة كهربا في الموسم الجديد حال تجديد عقد فايلر في ظل صعوبة دخول اللاعب ضمن التشكيلة الأساسية للفريق حال إستمرار فايلر الذي أبدي عددا من الملاحظات علي أداء كهربا قبل توقف الدوري".

وأضافت الصحيفة: "سبق أن طلب فايلر بتغيير طريقة لعب كهربا حتي تتناسب مع خطته وطريقته ولذلك جاء قرار لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء بإعارة كهربا سواء لأي نادي محلي أو خارجي".

وكان كهربا قد تلقى عرضاً للعب في الدوري السعودي للمحترفين، وأبلغ مدير الكرة في الأهلي سيد عبدالحفيظ بالعرض الذي تلقاه لكن الأخير طلب منه إرجاء البت في الموضوع لحين الحصول علي رأي الإدارة والجهاز الفني.

ولن يكن كهربا اللاعب الأهلاوي الوحيد الذي تحوم الشكوك حول بقاءه بالنادي، وإنما زميله صالح جمعة الذي يتوقع رحيله في ظل علاقته المتردية مع إدارة الأهلي.

ويعتبر كهربا من أكثر اللاعبين إثارة للجدل لكونه ارتدى قميص الزمالك، وحظي بإعجاب وثقة جماهيره غير أنه اصطدم مراراً مع رئيس النادي مرتضى منصور قبل أن يقرر الرحيل بصورة مفاجئة وسط غضب زملكاوي خصوصا بعد توقيعه عقداً مع الأهلي وخروجه بتصريحات اعتبرها ناديه السابق إهانة للكيان الأبيض.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news