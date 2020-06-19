مفاجأة جديدة في اتهام تحرش المصري عمرو وردة بصحافية يونانية

المصدر: أحمد طارق - دبي

تحدثت الصحافية اليونانية ديمي ستاماتيليا للمرة الأولى إلى وسائل الإعلام بعد الأزمة التي أثيرت بشأن قيام اللاعب المصري عمرو وردة بالتحرش بها.



وكشفت ستاماتيليا عن مفاجأة غير متوقعة لصحيفة "مترو سبورت" اليونانية، مؤكدة ان "وردة لم يتحرش بها"، وقالت:" تربطني علاقة صداقة جيدة جداً مع وردة، وجميع ما أثير ليس له أساس من الصحة".



وأضافت: "الرسائل التي تم تداولها كانت موجودة بالفعل، لكن المحادثة نفسها زيفت من قبل شخص ما".

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