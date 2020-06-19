«اتصال» يوضح حقيقة تحطم مروحية كوبي برايت

المصدر: لوس أنجلوس - أ.ف.ب

كشف التحقيق في المروحية التي أدى تحطمها إلى وفاة أسطورة كرة السلة الأميركية السابق كوبي برايت وثمانية أشخاص آخرين بينهم ابنته جيانا في مطلع العام الجاري، أن طيارها أبلغ المراقبين الجويين بأنه كان يحاول الخروج من ضباب كثيف قبل أن تصطدم بتل.

وأوضح الطيار آرا زوبيان للمراقبين في اتصال لاسلكي أنه سيصعد إلى مستوى أربعة آلاف قدم (1200 متر) قبل وقت قصير من تحطم المروحية بالقرب من كالاباساس في 26 يناير الماضي، ما تسبب في وفاة جميع ركابها.

ويوجد تسجيل جزئي من الاتصالات التي دارت بين زوبان ومراقب جوي من بين الوثائق التي نشرها أول من أمس المجلس الوطني لسلامة النقل المكلف بالتحقيق.

وقال زبيان: «نحن نتسلق على بعد أربعة آلاف»، وبعد ذلك رد عليه المراقب: «ثم ماذا ستفعل عندما تكون على مستوى هذا الارتفاع؟» دون جواب.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المروحية هوت مئات عدة من الأقدام قبل تحطمها.

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