تشلسي يتعاقد مع نجم لايبزيغ فيرنر

المصدر: لندن ■أ.ف.ب

أعلن نادي تشلسي، رابع الدوري الإنجليزي لكرة القدم، أمس، عن توصله إلى اتفاق مع نادي لايبزيغ الألماني للتعاقد مع مهاجمه الدولي تيمو فيرنر.

وقال النادي اللندني، في بيان، «إن اللاعب، البالغ من العمر 24 عاماً، وافق على البنود الشخصية للعقد، وسيبقى مع فريقه الألماني حتى نهاية موسم (البوندسليغا). وسيلتحق بزملائه الجدد في يوليو المقبل، بعد الخضوع إلى الفحص الطبي»، دون الإشارة الى قيمة الصفقة ومدتها.

وبات فيرنر الذي أسهم هذا الموسم في بلوغ فريقه ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، ثاني لاعب يتعاقد معه النادي اللندني للموسم المقبل، بعد لاعب وسط أياكس أمستردام الهولندي الدولي المغربي حكيم زياش. وسجل فيرنر 32 هدفاً مع 13 تمريرة حاسمة في 43 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، بينها 26 هدفاً في 30 مباراة في «البوندسليغا».

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