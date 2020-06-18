منتصف يوليو موعد البت في قرار عودة الجمهور إلى مباريات المسابقات الأوروبية

المصدر: جوني جبور - دبي

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السلوفيني ألكسندر تشيفرين، أن قرار حضور الجماهير إلى مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا، وبطولة الدوري الأوروبي، لن يتم اتخاذه حتى منتصف يوليو المقبل، وأن السلامة والصحة سيكونان الأولوية في اتخاذ القرار في هذا الشأن.

وقال تشيفرين في تصريحات صحافية نشرتها صحيفة "أس" الإسبانية: أعتقد الآن لا يمكن وجود جمهور في المباريات، لكن الأشياء تتغير سريعاً، فنحن لم نتخذ بعد قراراً بعودة الجماهير، وسندرس جميع الخيارات في الأول من يوليو المقبل، على أمل البت بالقرار في منتصف من ذات الشهر.

وأشار تشيفرين إلى عودة الدوريات والمسابقات المحلية في غالبية الدول الأوروبية، وقال: "تذكروا كيف كان الوضع في أوروبا قبل شهرين، ونحن سعداء بعودة استئناف المباريات والمسابقات، لما تمثله كرة القدم من جانب يعكس عودة الحياة الطبيعية إلى أوروبا".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news