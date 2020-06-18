كريستيانو رونالدو في عيون "المغردين" بعد خسارة لقب كأس إيطاليا.. "سخرية" و"نحس" وتعاطف

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى ردود أفعال متباينة بين الساخرة والمتعاطفة بعد خسارة بطولة كأس إيطاليا أمس مع فريقه يوفنتوس للعام الثاني على التوالي، حيث أضاع يوفنتوس لقبه الأول هذا الموسم، ومعه الفرصة في الحصول على ثلاثية تاريخية بعدما سقط في نهائي كأس إيطاليا أمام نابولي بالركلات الترجيحية 4-2، بعد ان انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

ونال النجم البرتغالي الكثير من ردود الأفعال الغريبة والغاضبة، خاصة من الذين سخروا منه، أو بعضهم الذي طالب بإعادته إلى صفوف ريال مدريد.

وتعاطف معه البعض على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" حين حملوا المسؤولية لمدرب اليوفي ساري، حيث قال أحدهم: شخصية المدرب أضعف من شخصية النجم البرتغالي رونالدو، وكذلك الحال بالنسبة لميسي مع برشلونة"، وبمنطق السخرية قال آخر: يوفنتوس بطل 2015-2016-2017-2018، وبعد التعاقد مع رونالدو خسر في 2019-2020. وهذه أول مرة على مدى سنوات طويلة وفي أكثر من 20 نهائيا، يخسر رونالدو نهائيين في اقل من سنة، حيث خسر الموسم الماضي اللقب نفسه أمام لاتسيو.

وتعاطف أخر معه وقال: لاشي يقال، ضيعت نفسك مع فريق لا يليق فيك. وطالب أحدهم بعودته إلى الملكي، وقال: أعيدوه إلى ريال مدريد. في المقابل، اعتبر آخر أنه: من أول يوم وانا اقول صفقة رونالدو خاطئة، وليس لها أي معنى، ضرت الفريق اكثر من ما نفعته، كنا محتاجين لاعبين وسط مو مهاجمين، بفلوس رونالدو وراتبه كنا نقدر ناخذ لاعبين سوبر في الوسط. وقال أحد المغردين: تبقى اسطورة رغم خسارة لقبين في ستة أشهر، نعم انت رجل النهائيات مهما حصل.

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