المانيا تدرس السماح بحضور 1000 مشجع في نهائي الكأس

المصدر: برلين - د.ب.أ

كشف رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، فريتز كيلر، أن الاتحاد يدرس السماح بحضور نحو 1000 مشجع في المباراة النهائية لبطولة كأس ألمانيا المقررة في الرابع من يوليو المقبل.

وتجمع المباراة النهائية بين بايرن ميونيخ، الذي حسم، أول من أمس، تتويجه بلقب الدوري الألماني (بوندسليغا) للموسم الثامن على التوالي، وباير ليفركوزن، على ملعب الاستاد الأولمبي في العاصمة برلين.

وتقام جميع المباريات من دون جمهور منذ استئناف المنافسات في ألمانيا في 16 مايو الماضي، بعد فترة توقف دامت شهرين بسبب جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19).

وقال كيلر في تصريحات للتلفزيون الألماني، أول من أمس: «مجلس الشيوخ (المجلس التنفيذى لإدارة ولاية برلين) هو المسؤول. وفي برلين يُجرى السماح بفعاليات يصل الحضور فيها إلى 1000 شخص. وإذا قال مجلس الشيوخ - نعم يمكن فعل ذلك - فسنسمح بحضور 1000 مشجع».

وبدأت المحادثات بالفعل حول هذا الأمر، علماً بأن سياسيين في برلين كانوا قد أعلنوا في وقت سابق أن كرة القدم لن تحظى بمعاملة خاصة، في ما يتعلق بالقيود والإجراءات المتبعة للحد من انتشار العدوى.

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