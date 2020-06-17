صحيفة يونانية: واقعة تحرش جديدة من عمرو وردة.. والضحية صحافية

المصدر: أحمد طارق-دبي

ذكرت صحيفة "أون سبورتس" اليونانية اليوم، أن اللاعب المصري عمرو وردة، دخل في أزمة جديدة، مع صحافية يونانية تدعى ديمي ستاماتيليا.

وأوضحت الصحيفة أن وردة شاهد ديمي ستاماتيليا في أحد المتاجر في اليونان، وقام بتتبعها، قبل أن يتوجه إلى أحد أفراد الأمن، وترك لها ورقة عليها اسمه للاتفاق معها على مقابلة خاصة.

وأضافت "أون سبورتس": وردة أرسل لها رسائل عديدة على حسابها الشخصي في "إنستغرام"، ما دفع ديمي ستاماتيليا إلى نشر هذه الرسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ضيقها من ملاحقة اللاعب المصري.

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