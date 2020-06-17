رئيس اتحاد الكرة المصري السابق يوجه رسالة إلى محمد صلاح

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

كشف رئيس اتحاد كرة القدم المصري السابق، هاني أبو ريدة، نيته الترشح لرئاسة الاتحاد المقبل، نافيا في الوقت نفسه أي نية له للسعي لرئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. ويفتح هذا الأمر باب صراع قوي مرتقبة على دفة القيادة في الاتحاد المصري، بين أبو ريدة، وكذلك الدولي السابق، أحمد شوبير، الذي أعلن عن رغبته كذلك في الترشح لرئاسة الاتحاد.

في جانب آخر بعث أبو ريدة برسالة إلى النجم المصري، وهداف فريق ليفربول الانجليزي، محمد صلاح بمناسبة عيد ميلاده، وقال لقناة "إم بي سي مصر" التلفزيونية: محمد صلاح قيمة كبيرة في الكرة العالمية، ومن المهم جدا أن نراه دائما بقميص منتخب مصر، أتمنى له التوفيق مع ليفربول، وتتويجه بلقب الدوري الإنجليزي".

وكانت الأجواء قد توترت بين محمد صلاح ومجلس إدارة اتحاد الكرة المصري السابق برئاسة أبوريدة على خلفيه الخروج الحزين من كأس العالم 2018، وقضية الإعلانات التي أثارت اشتباكا لفظيا بين صلاح ومسؤولي الاتحاد وقتها.

يذكر أن أبو ريدة استقال من رئاسة الاتحاد عقب خروج المنتخب المصري من كأس إفريقيا عام 2019 في مصر، والوداع من دور الـ 16، لكنه عاد إلى الواجهة من جديد بإعلانه نية الترشح للرئاسة المقبلة. وقال: الأولوية بالنسبة لي هي الترشح لانتخابات الاتحاد المصري وليس الإفريقي. وإلى الآن لم أستقر على القائمة التي ستخوض الانتخابات معي، ولكني كما أكدت من قبل سأضم لها عدة أسماء شابة".

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