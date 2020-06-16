لاعب فريق ميلان الإيطالي يتعرض للسرقة والتهديد بالمسدس لمدة 20 ثانية

المصدر: أحمد طارق - دبي

كشف جناح فريق ميلان الإيطالي لكرة القدم، صامويل كاستييخو، عن حادثة السرقة التي تعرض لها منذ عدة أيام، من قبل إحدى العصابات في مدينة ميلانو. وقال كاستييخو في تصريحاته التي نقلتها صحيفة "ماركا الإسبانية" إنه استعان بوالده، كونه عضو في الحرس المدني الإيطالي.

وتابع: لحسن الحظ استطاع الأمن العثور على اللصوص الذين سرقوني، ويتبقى الشعور بالخوف، لا أحد يحب وضع مسدس على رأسه، حدث ذلك في غضون 20 ثانية، اقتربوا بالدراجة النارية، وضعوا المسدس على رأسي وجذبوا الساعة من يدي مراراً وتكراراً".

وكان كاستييخو متواجداً في سيارته عند إشارة مرور، وذلك قبل أن يجبره شخصين تحت تهديد السلاح على تسليم ساعة فاخرة تبلغ قيمتها 80 ألف يورو.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news