بايرن ميونيخ يتأهب لصعود منصة التتويج اليوم

المصدر: برلين - أ.ف.ب

سيكون بايرن ميونيخ أمام فرصة أخرى، لحسم لقبه الثامن توالياً، والـ30 في تاريخه، حينما يحل اليوم ضيفاً ثقيلاً على الجريح فيردر بريمن، في المرحلة الـ32 من الدوري الألماني لكرة القدم. وكانت الفرصة قائمة أمام العملاق البافاري لحسم التتويج، السبت الماضي، في حال تعثر ملاحقه بوروسيا دورتموند، إلا أن الأخير أجل ذلك بفوزه على فورتونا دوسلدورف 1-صفر.

لكن هذه المرة مصير بايرن بين يديه، لأنه سيحسم اللقب قبل مرحلتين على ختام الموسم، في حال حقق اليوم فوزه السابع توالياً، منذ استئناف الموسم الذي توقف في مارس بسبب فيروس كورونا.

كما هناك إمكانية أن يحسم التتويج حتى في حال التعادل أو الخسارة، وذلك إذا تعادل دورتموند أو خسر، الأربعاء، أمام ماينتس في ظل فارق النقاط السبع، الذي يفصل بين الغريمين.

ويبدو فريق المدرب هانزي فليك مرشحاً بقوة للعودة منتصراً من ملعب «فيسر شتاديون»، ليس فقط لأنه فاز هناك في المباريات الـ12 الأخيرة، بل لأن الفريق الأخضر يعيش فترة صعبة للغاية.

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